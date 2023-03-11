Более 2,5 тысячи экспедиций проведет «Поисковое движение России» в 2023 году 

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В 2023 году «Поисковое движение России» проведет более 2,5 тысячи поисковых экспедиций. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе Музея Победы со ссылкой на руководителя направления по реализации военно-исторических проектов движения Алексея Бормотова.

Вопрос обсуждался в рамках дискуссии «Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной Армии?». Бормотов в своем докладе также рассказал, что активисты в 2022 году нашли более 20 тысяч останков солдат, установили 988 имен и прочли 458 медальонов.

Помимо этого, Музей Победы запустил Международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим в рамках творческого состязания нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая.

Москвичи в свою очередь могут посетить выставку, посвященную Герою социалистического труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие экспонаты.