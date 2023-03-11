Жители Крита вышли на демонстрацию против авианосца «Джордж Буш»

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Акция протеста против прибытия авианосца «Джордж Буш» на базу Суда прошла около мэрии города Ханья на Крите, участники также осудили непристойное поведение военных Соединенных Штатов. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил портал Haniotika-nea.

Суда является единственной военно-морской базой в Средиземном море, где могут швартоваться авианосцы. «Джордж Буш» с сентября 2022 года находится в Средиземном море. В начале октября 2022 года корабль был в порту Суда на Крите, 3 февраля авианосец заходил в порт Пирей. В настоящее время он снова зашел в Суду и останется там на пять дней.

Комитет мира Ханьи провел демонстрацию у мэрии, чтобы осудить «неприемлемое и бандитское поведение американско-натовских моряков», входящих в экипаж авианосца. На акцию протеста пришли около 30 граждан, они держали плакаты «Никакого участия в планах США и НАТО», «Закрыть базу в Суде» и «НАТО, вон из Средиземного моря». Люди требовали, чтобы к ним вышел мэр для вручения ему резолюции протеста.

На последовавшей встрече председатель комитета мира Манолис Пападоманолакис потребовал от властей противостоять выходкам пьяных американских военных. Он заявил, что присутствие «Джорджа Буша» всего за сутки привело к различным инцидентам в городе.

— Жители Ханьи еще раз демонстрируют, что американцы нежелательны в стране. Жители Ханьи хотят, чтобы Суда была портом народов, а не базой для империалистов, — подчеркнул Пападоманолакис, передает портал.

9 марта митингующие в центре Тбилиси против законопроектов об иноагентах потребовали от правительства Грузии уйти в отставку и назначить досрочные парламентские выборы.