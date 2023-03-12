Девушка погибла в аварии с участием квадроцикла и автомобиля в Подмосковье
Девушка погибла в аварии с участием квадроцикла и легковой машины в Московской области. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил источник РЕН ТВ.
ДТП случилось в деревне Петровское.
— Один человек погиб и двое пострадали, — уточнил источник издания.
Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
11 марта на внутренней стороне 19-го километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей. Обстоятельства произошедшего ДТП и информация о пострадавших уточняются профильными специалистами. На месте аварии работают оперативные службы города.
Еще одно ДТП произошло на западе столицы, где столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали три человека: две женщины и один ребенок. Прибывшие медики оказали им всю необходимую помощь.