Девушка погибла в аварии с участием квадроцикла и автомобиля в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московская область, Раменский городской округ, деревня Петровское Карта всех событий

Девушка погибла в аварии с участием квадроцикла и легковой машины в Московской области. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил источник РЕН ТВ.

ДТП случилось в деревне Петровское.

— Один человек погиб и двое пострадали, — уточнил источник издания.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

11 марта на внутренней стороне 19-го километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей. Обстоятельства произошедшего ДТП и информация о пострадавших уточняются профильными специалистами. На месте аварии работают оперативные службы города.

Еще одно ДТП произошло на западе столицы, где столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали три человека: две женщины и один ребенок. Прибывшие медики оказали им всю необходимую помощь.