Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украина под предлогом угрозы взрыва ЗАЭС хочет завести своих людей на Каховскую ГЭС

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина под предлогом угрозы взрыва ЗАЭС хочет завести своих людей на Каховскую ГЭС
Фото: Липунов Г. А. / CC0

Украинские власти приказали усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать сотрудникам станции в ее восстановлении с целью обострить в СМИ тему угрозы ядерной катастрофы на Запорожской АЭС и завести туда своих людей, чтобы обеспечить подконтрольную Киеву часть Херсонской области электроэнергией. Об этом рассказал источник РИА Новости.

— Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов к восстановительным работам. Украина намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, — сообщил он.

По его словам, сейчас осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к обмелению водных объектов, в связи с чем Киевом инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения РФ в целенаправленном сбросе вод.

Источник отметил, что украинские власти хорошо осведомлены об истинных причинах такого процесса: они заключаются в повреждении механизмов ГЭС вследствие обстрелов украинской армией.

По его словам, доводы Киева об угрозах «ядерной катастрофы» со стороны ЗАЭС, которая находится в 150 километрах от Каховской ГЭС, «кажутся не вполне обоснованными», так как эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет значительного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.

— Главной задачей Украины является подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области. И для этого ей нужно завести на станцию своих специалистов, — заключил источник РИА Новости.

3 марта сообщалось, что ВСУ обстреливают Энергодар. В районе промзоны рядом с Запорожской АЭС было слышно не менее семи взрывов. Об этом сообщил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Украина СМИ Электроэнергия Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте