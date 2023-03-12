Украина под предлогом угрозы взрыва ЗАЭС хочет завести своих людей на Каховскую ГЭС

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Украинские власти приказали усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать сотрудникам станции в ее восстановлении с целью обострить в СМИ тему угрозы ядерной катастрофы на Запорожской АЭС и завести туда своих людей, чтобы обеспечить подконтрольную Киеву часть Херсонской области электроэнергией. Об этом рассказал источник РИА Новости.

— Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов к восстановительным работам. Украина намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, — сообщил он.

По его словам, сейчас осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к обмелению водных объектов, в связи с чем Киевом инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения РФ в целенаправленном сбросе вод.

Источник отметил, что украинские власти хорошо осведомлены об истинных причинах такого процесса: они заключаются в повреждении механизмов ГЭС вследствие обстрелов украинской армией.

По его словам, доводы Киева об угрозах «ядерной катастрофы» со стороны ЗАЭС, которая находится в 150 километрах от Каховской ГЭС, «кажутся не вполне обоснованными», так как эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет значительного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.

— Главной задачей Украины является подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области. И для этого ей нужно завести на станцию своих специалистов, — заключил источник РИА Новости.

3 марта сообщалось, что ВСУ обстреливают Энергодар. В районе промзоны рядом с Запорожской АЭС было слышно не менее семи взрывов. Об этом сообщил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.