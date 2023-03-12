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Агентство MSM Group: Решение об отмене творческого вечера Познера приняли 15 февраля

Юлия Курганова
Общество
Агентство MSM Group: Решение об отмене творческого вечера Познера приняли 15 февраля
Фото: YouTube / Юзефович

Отменить творческий вечер телеведущего Владимира Познера, запланированный в столице на 8 апреля, было решено 15 февраля. Такое уведомление в воскресенье, 12 марта, распространило концертное агентство MSM Group.

— Решение об отмене (переносе) творческого вечера Владимира Познера» в Светлановском зале Московского международного дома музыки было принято 15 февраля в связи с логистическими проблемами, — сказано в уведомлении, передает ТАСС.

Отмечается, что о новой дате выступления объявят позже.

До этого сообщалось, что творческий вечер Владимира Познера, который должен был пройти 8 апреля, отменили. Деньги за билеты зрителям вернут до 17 апреля. В пресс-службе Дома музыки рассказали, что мероприятие было отменено организаторами.

В конце февраля Владимир Познер впервые за долгое время появился на публике. Пользователи Сети разразились негодованием и выразили недовольство долгим молчанием журналиста. 23 февраля в Омске прошел показ фильма «Авангард. Возвращение», который рассказывает о местной хоккейной команде. Создателем ленты стал Познер, он же прилетел в сибирский город представить картину первым зрителям.

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