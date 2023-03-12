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Главной целью Соединенных Штатов было и является удержание мирового господства любыми средствами. Об этом заявил американский политик-демократ Джеффри Янг.

— С 1943 года вся внешняя политика Штатов сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона и его военному, индустриальному, топливно-энергетическому и долларовому комплексам, — написал он в соцсети Twitter.

В феврале Янг выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, замгоссекретаря Виктория Нуланд и глава СНБ Джейк Салливан должны подать в отставку за совершенные ими военные преступления.

Запад утратил главную роль на мировой арене из-за «беспрецедентного восстания» незападных стран против Соединенных Штатов и Европейского союза. Об этом заявил обозреватель Йорг Кронауэр в материале для издания Junge Welt. По его мнению, тенденция к потере Западом мирового господства подтверждается тем, что большинство государств мира отказались вводить санкции против России.