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Приметы и советы

Crew Dragon с россиянкой Кикиной приводнился у побережья США

Юлия Курганова
Общество
Crew Dragon с россиянкой Кикиной приводнился у побережья США
Фото: pixabay.com

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в субботу, 11 марта, в Мексиканском заливе около побережья штата Флорида. Трансляция велась на сайте NASA.

Корабль сел на воду в 21:02 по времени восточного побережья Штатов (05:02 по московскому времени 12 марта). На борту Crew Dragon на землю вернулись россиянка Анна Кикина, американские астронавты Джош Кассада, Николь Манн и японский астронавт Коити Ваката.

Crew Dragon стартовал к МКС с космодрома в Космическом центре Кеннеди 5 октября. На следующий день он совершил стыковку с орбитальной станцией.

3 марта сообщалось, что космический корабль Crew Dragon, который принадлежит компании SpaceX, с экипажем из четырех человек прибыл на Международную космическую станцию. В составе экипажа миссии Crew-6 числятся российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

2 марта ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon.

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