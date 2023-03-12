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Россиянин Ян проиграл грузинскому бойцу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221

Юлия Курганова
Спорт
Россиянин Ян проиграл грузинскому бойцу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян потерпел поражение от грузина Мераба Двалишвили.

Главное событие турнира UFC Fight Night 221, которое состоялось в Лас-Вегасе, длилось все пять раундов и завершилось победой бойца из Грузии единогласным решением судей.

Яну 30 лет, за свою карьеру он одержал 16 побед и потерпел пять поражений. Россиянин уступил в четырех из пяти последних поединков. У 32-летнего Двалишвили (16–4) победная серия продлилась до девяти боев.

11 марта боец из Великобритании Линтон Васселл победил россиянина Валентина Молдавского на турнире Bellator 292. Британец нокаутировал российского спортсмена в первом раунде. Бой продлился три минуты и три секунды. После прошедшего поединка на счету 31-летнего Молдавского три поражения и 11 побед в ММА. У 39-летнего Васселла 23 победы и восемь поражений.

12 февраля российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски в главном бою турнира UFC 284, который прошел в Перте.

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