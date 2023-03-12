Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 12 марта

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В воскресенье, 12 марта, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 4 — минус 3 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне плюс 2 — минус 5 градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–7 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

МЧС по городу Москве предупредило жителей столицы об ожидающихся дожде, мокром снеге и гололедице в воскресенье, 12 марта. По данным ведомства, местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Москвичам порекомендовали соблюдать меры безопасности.

В ближайшее время в Москве установятся плюсовые температуры. Но холода еще могут вернуться в столицу. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.