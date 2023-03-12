Эксперт Дайнеко назвала минусы серой зоны по уплате налогов

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На текущий момент в России невыгодно находиться в серой зоне по уплате налогов, поскольку рано или поздно каждому человеку придется выйти из тени. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

— Меркантильный вопрос — быть в серой зоне... Все сложнее и в большинстве случаев нецелесообразно, — сказала она.

По ее словам, нахождение в серой зоне усложняется из-за возможностей слежки за предложениями на страницах в соцсетях и усовершенствованного процесса выявления нелегального предпринимательства.

Также сейчас стало возможным контролировать движение денежных средств граждан. На данный момент, считает эксперт, неуплата налогов невыгодна. При этом в настоящее время российская система налогообложения предлагает немало вариантов законной оптимизации, и налоговое бремя оказывается вполне по силам россиянам, цитирует Дайнеко РИА Новости.

В феврале правительственная комиссия одобрила подготовленные поправки к УК России, которые смягчают наказание за налоговые преступления. Согласно нововведениям, бизнесменам дадут гарантию, что в случае уплаты всех недоимок и пени они не будут привлекаться к уголовной ответственности.

С 1 января текущего года все налогоплательщики перешли на единый налоговый платеж. Какие налоги бывают и как их оплачивать в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».