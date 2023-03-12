Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Дайнеко назвала минусы серой зоны по уплате налогов

Араз Салехов
Общество
Эксперт Дайнеко назвала минусы серой зоны по уплате налогов
Фото: Pixabay

На текущий момент в России невыгодно находиться в серой зоне по уплате налогов, поскольку рано или поздно каждому человеку придется выйти из тени. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

— Меркантильный вопрос — быть в серой зоне... Все сложнее и в большинстве случаев нецелесообразно, — сказала она.

По ее словам, нахождение в серой зоне усложняется из-за возможностей слежки за предложениями на страницах в соцсетях и усовершенствованного процесса выявления нелегального предпринимательства.

Также сейчас стало возможным контролировать движение денежных средств граждан. На данный момент, считает эксперт, неуплата налогов невыгодна. При этом в настоящее время российская система налогообложения предлагает немало вариантов законной оптимизации, и налоговое бремя оказывается вполне по силам россиянам, цитирует Дайнеко РИА Новости.

В феврале правительственная комиссия одобрила подготовленные поправки к УК России, которые смягчают наказание за налоговые преступления. Согласно нововведениям, бизнесменам дадут гарантию, что в случае уплаты всех недоимок и пени они не будут привлекаться к уголовной ответственности.

С 1 января текущего года все налогоплательщики перешли на единый налоговый платеж. Какие налоги бывают и как их оплачивать в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

Налоги Россия Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте