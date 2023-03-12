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Приметы и советы

Несколько тысяч человек в Благовещенске остались без тепла из-за аварии

Араз Салехов
Происшествия
Несколько тысяч человек в Благовещенске остались без тепла из-за аварии
Фото: shutterstock

В Благовещенске произошла коммунальная авария, из-за которой около шести тысяч жителей остались без теплоснабжения. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

— В Благовещенске прокуратура контролирует устранение аварии, оставившей без тепла жителей 37 домов, — говорится в сообщении.

Авария в системе теплоснабжения произошла в районе улиц Театральной — Амурской, сообщает Telegram-канал «Прокуратура Амурской области».

В конце февраля похожий случай произошел в Евпатории. В пригороде населенного пункта произошла авария на магистральном водоводе.

В апреле 2022 года аналогичный случай произошел в Казани: более 90 домов остались без воды из-за течи на водоводе в центре города.

Аварии Благовещенск Вода
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