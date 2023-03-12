В России за сутки выявили 11 985 новых случаев коронавируса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 11 985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 37 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 758 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 11 218 пациентов, отмечается на портале.

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева предрекла рост ожирения в России из-за пандемии коронавируса. По ее словам, в будущем число пациентов с ожирением в России может вырасти вплоть до 13 процентов.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».