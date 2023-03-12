Солдаты российской армии заявили о готовности к бою с западными танками

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Российские военные готовы к боевым действиями против западных танков. Об этом в воскресенье, 12 марта, рассказал танкист с позывным Большой.

— Да, слышал: «Леопарды», «Абрамсы» и «Челленджеры». Мы готовы на 100 процентов защитить нашу Родину, — сказал он.

По его словам, российские экипажи знают слабые места вражеской техники: немецкий Leopard поражается с левой стороны от механика, поскольку там зона боеукладки. Abrams можно ликвидировать, поразив его под башню, цитирует танкиста РИА Новости.

Накануне исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал передачу танков Leopard 1 Украине в мае. По его словам, танки будут доставляться непрерывно.

В свою очередь Польша анонсировала передачу Украине 10 танков Leopard 2 на этой неделе.

4 марта украинской посол в королевстве Вадим Пристайко заявил, что Военно-политическое руководство Великобритании поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) в два раза больше танков Challenger 2, чем обещало ранее. Соответственно, теперь Киев ожидает 28 единиц данной боевой техники. Кроме того, украинской армии будут переданы 33 единицы 155-миллиметровых установок AS-90.