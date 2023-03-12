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Столкновения между митингующей оппозицией и полицией произошли в Кишиневе

Никита Худяков
В мире
Столкновения между митингующей оппозицией и полицией произошли в Кишиневе
Фото: Unsplash

Столкновения между участниками массовой акции протеста оппозиции и полицией произошли в центре Кишинева. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, колонна протестующих уперлась в полицейский кордон, а отдельные группы попытались его прорвать. Вместе с этим демонстранты скандируют лозунги «Долой диктатуру» и «Долой (президента Молдавии — прим. «ВМ») Майю Санду».

После произошедшего участники массовой акции протеста прошли к зданию парламента, правительства и резиденции президента. Они требовали выхода руководства страны к ним и скандировали «Позор» и «Отставка», передает агентство.

По информации российского Минобороны, Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику). Как заявили в ведомстве, рядом с украинско-приднестровской границей наблюдается большое скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.

Также в министерстве сообщили, что Киев в ближайшее время рассчитывает осуществить провокацию, которая направлена против Приднестровья.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае атаки ВСУ на ПМР.

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