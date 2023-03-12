Экс-советник Кучмы заявил, что в Европе начинают выступать против поддержки Украины

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Протесты в Европе против дальнейшей поддержки Украины могут обернуться катастрофой для Киева. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

— Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева, — сказал он.

Экс-советник отметил, что данная тенденция может поставить киевский режим в тяжелое положение. На своем своем YouTube-канале Соскин подчеркнул, что на этой неделе болгарский политик уже срывал флаг Украины в мэрии.

В Европе растет усталость от украинской проблемы. Постепенно она перерастает в общественное недовольство, которое уже в ближайшие месяцы может вылиться в политические протесты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Также глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил европейским странам участвовать в общих закупках оружия. По его словам, в результате ЕС сможет поставить больше оружия Украине. О том, возможен ли такой сценарий и получится ли у блока нарастить поставки благодаря более слаженным действиям, «ВМ» рассказал политолог Юрий Светов.