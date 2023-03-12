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Дептранс: Наземный транспорт в Москве работает в штатном режиме

Никита Худяков

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Дептранс: Наземный транспорт в Москве работает в штатном режиме
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичный наземный транспорт на данный момент работает в штатном режиме. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Наземный транспорт работает в штатном режиме. Однако в некоторых районах города могут наблюдаться задержки в движении автобусов и электробусов из-за ДТП стороннего транспорта и сложной дорожной обстановки, — говорится в сообщении.

Из-за возникших ограничений некоторые маршруты могут быть изменены. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» просят быть внимательными и слушать объявления водителей.

Дептранс ранее сообщал, что на некоторых участках дорог столицы осложнено движение транспорта. Тогда москвичей призвали воздержаться от поездок на автомобиле.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за непогоды столичные службы перевели в усиленный режим работы. Горожан просят быть предельно аккуратными и внимательными на улице.

В связи с ухудшением погодных условий столичное управление МЧС России выпустило экстренное предупреждение. По информации ведомства, в период с 19:00 до 22:00 столбики термометров будут опускаться ниже нуля градусов.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в город.

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