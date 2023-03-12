Метеоролог Леус: Воскресенье в Москве стало самым «мокрым» 12 марта за все время метеонаблюдений

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за сутки выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти половину от месячной нормы марта. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— И хотя этому значению далеко до суточного рекорда этого дня, который составляет 29,5 миллиметра, и был установлен в далеком 1883 году, сегодняшний день стал самым «мокрым» 12 марта за все время наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, — рассказал он.

В лидерах ранее было 12 марта 1998 года. По словам специалиста, в тот день выпало 13 миллиметров осадков, заключил Леус в своем Telegram-канале.

12 марта из-за непогоды столичные службы были переведены на усиленный режим работы. Горожан призывали быть предельно аккуратными и внимательными на улице.

Также в связи с ухудшением погодных условий столичное управление МЧС России выпустило экстренное предупреждение. По информации ведомства, в период с 19:00 до 22:00 столбики термометров будут опускаться ниже нуля градусов.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов предупреждал «Вечернюю Москву», что на этих выходных в столице ожидаются резкие перепады температуры и атмосферного давления. Это связано с ускорившимися атмосферными процессами над Русской равниной.