Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Премьер-министр Грузии заявил, что Киев прислал Саакашвили для переворота в стране

Никита Худяков
В мире
Премьер-министр Грузии заявил, что Киев прислал Саакашвили для переворота в стране
Фото: Pixabay

Украина отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в Грузии и включения страны в военные действия. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

— Саакашвили заслали организованно, главная цель была устроить здесь переворот и включить страны в войну в нужное время. Мы сегодня в этом не сомневаемся, — заявил Гарибашвили.

По его словам, Украина хочет, чтобы Россия «перенесла внимание» в сторону Грузии. Премьер-министр отметил, что если бы у власти была партия Саакашвили, то страна получила бы «второй Мариуполь», передает ТАСС.

В октябре 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали Саакашвили в Грузии и заключили его под стражу.

В конце января Саакашвили намекнул, что намерен вернуться в политику на Украине. Он отправил поздравительное письмо новому председателю грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили.

Против закона об иностранных агентах в Тбилиси несколько дней проходили митинги, которые впоследствии переросли в столкновения с полицией. Что известно о протестах в Грузии, как на них отреагировали на Западе и какова их конечная цель — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Михаил Саакашвили Грузия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте