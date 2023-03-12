Премьер-министр Грузии заявил, что Киев прислал Саакашвили для переворота в стране

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Украина отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в Грузии и включения страны в военные действия. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

— Саакашвили заслали организованно, главная цель была устроить здесь переворот и включить страны в войну в нужное время. Мы сегодня в этом не сомневаемся, — заявил Гарибашвили.

По его словам, Украина хочет, чтобы Россия «перенесла внимание» в сторону Грузии. Премьер-министр отметил, что если бы у власти была партия Саакашвили, то страна получила бы «второй Мариуполь», передает ТАСС.

В октябре 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали Саакашвили в Грузии и заключили его под стражу.

В конце января Саакашвили намекнул, что намерен вернуться в политику на Украине. Он отправил поздравительное письмо новому председателю грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили.

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