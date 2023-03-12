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Авария в Греции создала проблемы с перевозкой военной техники

Евгений Белоусов
В мире
Авария в Греции создала проблемы с перевозкой военной техники
Фото: Pixabay

Прекращение железнодорожного сообщения в Греции после недавней аварии затруднило перевозки военной техники в Восточную и Северную Европу из порта Александруполиса. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил.

— Огромная потребность в возобновлении работы, независимой от остальной национальной сети, железной дороги в Эвросе и начало грузовых рейсов в/из восточной и северной Европы, ситуация в порту Александруполис и на дорожной сети становящейся невыносимой, — написал он в Twitter.

Александруполис используется для снабжения НАТО на восточном фланге.

Столкновение поездов произошло незадолго до полуночи 28 февраля в районе греческого населенного пункта Эвангелизмос около города Лариса. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, после чего возник пожар. Поезд следовал из Афин в Салоники.

Жертвами произошедшего стали более 30 человек. Официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис сообщил, что при инциденте пострадали 85 человек.

По словам главы местной федерации машинистов Костаса Генидуниаса, трагедия могла произойти из-за поломки систем контроля движения и сигнализации.

Продажи военной техники США выросли на 48,8 процента в 2022 финансовом году (отчетность велась с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года). В списке проданной за этот период техники значатся истребители F-15ID для Индонезии, многоцелевые надводные боевые корабли для Греции, а также танки M1A2 для Польши.

Техника Аварии Греция
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