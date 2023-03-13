Yonhap: Северная Корея запустила неопознанную ракету

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Северная Корея запустила неопознанную ракету. Об этом в понедельник, 13 марта, со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

— Северная Корея заявляет, что в воскресенье запустила две «стратегические крылатые ракеты» с подводной лодки, — говорится в публикации.

Кроме двух крылатых ракет южнокорейские военные упомянули и о некой неопознанной третьей ракете. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена в районе города Синпо, передает РИА Новости.

18 февраля стало известно о запуске баллистической ракеты Северной Кореи в сторону Японского моря. При этом дальность, высота и скорость полета боеголовки не уточнялись в тот момент. До этого сообщалось о двух пусках ракет в сторону Японского моря.

В конце декабря политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что полномасштабной войны между Пхеньяном и Сеулом из-за вторжения северокорейских дронов в Южную Корею не будет. При таком противостоянии в конфликт придется вступить Соединенным Штатам, которые сегодня не готовы к такому сценарию из-за украинского кризиса и проблем с Тайванем.