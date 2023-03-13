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Синоптик Синенков рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Синоптик Синенков рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Интенсивное таяние снега и гололедицы в Москве начнется не раньше среды, когда воздух в дневные часы будет прогреваться более активно. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Во второй половине недели атмосферное давление будет выше нормы, и будет воздух в дневные часы прогреваться более активно, поэтому интенсивность таяния повысится. Это произойдет ближе к концу недели, начиная со среды — четверга, — сказал он.

Синоптик добавил, что температура в понедельник к середине дня поднимется до нуля. Во вторник в столицу придет теплый атмосферный фронт, температура может повыситься до плюс пяти градусов, однако ночью столбик термометра опустится до минус двух — минус семи градусов. Из-за этого быстрого таяния снега в ближайшие два дня не ожидается, передает РИА Новости.

Заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву.

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