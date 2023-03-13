Политика «двух стульев»: почему Индия решила соблюдать потолок цен на нефть из России

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Индийские власти приняли решение соблюдать потолок цен на нефть из РФ, установленный странами G7. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило агентство Bloomberg. Почему Индия могла принять такое решение, несмотря на хорошие отношения с Россией, «Вечерней Москве» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По его словам, Индия хотела бы сохранить все бонусы, которые ей предлагают и страны Запада, и Россия.

— Индия не хочет вступать ни в какие блоки. То есть она хотела бы усидеть и там, и там. Ей хотелось бы остаться своего рода шлюзовой страной, через которую будут проходить потоки и материальные ресурсы и на восток, и на запад, — уверен эксперт.

Кроме того, страна опасается за свои активы за рубежом, так как речь идет о крупных суммах. Сбыт индийских товаров по большей части идет на запад, поэтому решение соблюдать потолок цен на нефть выглядит логичным, подчеркнул Демидов.

При этом потолок цен не должен сказаться на поставках российской нефти в Индию, отметил собеседник «ВМ».

— Я думаю, все будет зависеть от ситуации. Полагаю, частные заводы смогут продолжать свой бизнес, как они считают нужным. Государственные заводы будут решать индивидуально в каждом конкретном случае. Но России нужно продавать нефть — это основной источник дохода бюджета, а Индия — крупнейший покупатель нефти, — отметил аналитик.

По словам специалиста, Россия все равно поставляет нефть в Индию дешевле потолка. Российская нефть торгуется с большим дисконтом из-за санкционного режима. Компании, которые ее покупают, закладывают в стоимость возможные риски, связанные с санкциями, пояснил Демидов.

Аналитик считает, что в перспективе Индия может выиграть на ограничениях цен российской нефти.

— Для Индии даже выгоднее покупать нашу нефть с потолком цен, если он вдруг будет достигнут. Не думаю, что они стали бы зачем-то говорить о своем согласии с потолком, а на самом деле нарушать санкции, — заключил Демидов.