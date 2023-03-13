Песков назвал нелепым курьезом идею Зеленского о переименовании России в Московию

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

К выдвинутой на Украине идее переименовать Россию в Московию можно относиться только как к курьезу. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете, это, наверное, относится к таким нелепым курьезам — подобное сообщение или подобное решение. Если не ошибаюсь, уже много было таких шуток на этот счет. Не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать, — сказал он.

По словам Пескова, относиться к этому можно только с улыбкой. Он подчеркнул, что Россия останется великой страной и державой, как бы кто ее ни называл, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова украинского президента о переименовании России в Московию свидетельствуют о попытках создания на Украине «анти-России».

Соответствующая петиция появилась еще в ноябре 2022 года на сайте Зеленского. Авторы петиции также предлагают замену терминов «русский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация» соответственно.

Сам термин уходит корнями в Средневековье, а в ХХ веке его собирались использовать нацисты. Об истоках названия «Московия», а также о том, зачем киевскому режиму понадобилось «переименование», — в материале «Вечерней Москвы».