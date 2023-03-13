Собянин: Реконструкция Дмитровского путепровода сделает передвижение по городу удобнее для 420 тысяч жителей

Фото: Сайт Сергея Собянина

Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

После реконструкции Дмитровского путепровода передвижение по городу станет удобнее для 420 тысяч жителей, а проехать магистраль можно будет на шесть минут быстрее. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города осмотрел ход работ на путепроводе через пути Октябрьской железной дороги — будущий третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) — в районе станции метро «Петровско-Разумовская».

— Дмитровский путепровод, построенный в 1965 году, исчерпал свои физические возможности, и в 2020 году мы приняли решение о его реконструкции. Сложный объект в связи с тем, что нам необходимо было не останавливать движение по Дмитровке (Дмитровское шоссе — прим. «ВМ»). Это невозможно. Поэтому вначале построили временный путепровод, сейчас строим основной, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что после реконструкции на этом направлении станет меньше заторов. Основные работы планируется завершить до конца нынешнего года. Данный объект необходим для запуска МЦД-3 и улучшения движения автомобилей. Уточняется, что реконструкция Дмитровского путепровода ведется без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Первый вице-президент компании-подрядчика «МСУ-1» Алексей Козлов сообщил, что работы по реконструкции ведутся по графику, несмотря на оживленную автомагистраль. Всего в рамках проекта будет построено и реконструировано два километра дорог, включая путепровод с четырьмя полосами движения.

Также Собянин сообщил, что строительство МСД завершится уже в 2023 году. Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города.