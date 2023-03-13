Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее» стартует в Москве 27 марта

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В столице с 27 по 31 марта пройдет Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Организаторами мероприятия станут Московский государственный технический университет имени Баумана и Российское молодежное политехническое общество.

Церемония открытия форума запланирована на 27 марта в 11:00, а награждение лауреатов пройдет 31 марта в 15:00 в учебно-лабораторном корпусе МГТУ имени Баумана.

Недавно в Российской государственной библиотеке для молодежи стартовал проект профориентационного наставничества «Библиотека Вдохновителей». Это цикл образовательных, мотивационных встреч с лидерами различных профессий, добившихся выдающихся результатов.

В феврале начался Всероссийский онлайн-конкурс молодежных проектов в сфере поддержки и развития бизнеса. Организаторами мероприятия стали программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и программа MOS.МШУ.