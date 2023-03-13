«Украина в миниатюре»: зачем США пытаются открыть второй фронт против России в Грузии

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Соединенные Штаты предпринимают меры для того, чтобы «расшатать обстановку у границ с РФ». В настоящее время Вашингтон пытается организовать нечто наподобие майдана не только на территории Грузии, но и в регионах, где у России есть свои интересы. Завершиться это может началом новых военных конфликтов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

О том, что США намерены открыть против РФ второй фронт в Грузии, заявил накануне офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. По предположению экс-разведчика, Вашингтон намерен использовать миллионные средства, выделяемые некоммерческими организациями США, чтобы устроить в Грузии мятеж и привести к власти правительство, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, в том числе и «созданию второго фронта против Москвы».

По мнению собеседника «ВМ», Грузия — это «Украина в миниатюре», где США пытаются постоянно устраивать провокации, чтобы усилить точку кипения.

— Какова цель? Возобновить конфликт у границ с Россией, — подчеркнул Михайлов. — Вашингтон вливает огромные средства в Грузию, чтобы не сегодня завтра совершить военное нападение на Абхазию и Южную Осетию, что станет новым очагом конфликта.

Устраиваемые не без помощи Запада революции в грузинской столице — это, по мнению политолога, «первый камень будущей военной агрессии».

— Вашингтон не устраивает позиция правящих властей Грузии, пытающихся отстаивать свои национальные интересы, в которые входят в том числе добрососедские отношения с РФ и экономическое сотрудничество с Москвой, — продолжил Михайлов. — Им крайне необходимо ухудшить обстановку в этих регионах, чтобы подчинить волю грузинских политиков, которые все с меньшей охотой слушают кураторов из-за океана.

Михайлов подчеркнул: если действующие власти пойдут на попятную, не захотят далее отстаивать национальные интересы страны, это облегчит задачу США по деморализации обстановки в стране.

— А Вашингтон не только в Грузии устраивает сегодня майдан — эта же участь ждет Армению, Приднестровье и все те регионы, где есть влияние Москвы, — уточнил политолог.

В то же время он исключил вероятность полномасштабной войны у южных границ РФ, поскольку для Тбилиси военная агрессия против Абхазии, Осетии или субъектов РФ — это заведомо проигрышная идея, что вполне осознают в Грузии и пытаются не допустить развязывания этого конфликта, заключил собеседник «ВМ».

При этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили уже заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта.