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Крупнейший объект по обработке отходов построят в Сибирском федеральном округе

Ирина Игнатенко
Общество
Крупнейший объект по обработке отходов построят в Сибирском федеральном округе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

РЭО вложит до 3,3 миллиарда рублей в строительство крупного промышленного объекта по переработке отходов в Иркутской области. Мощность комплекса составит около 400 000 тонн обработки в год.

Сообщается, что регион и инвестор заключили концессионное соглашение, ведется активное проектирование комплекса.

Планируется, что создание комплекса позволит региону перевыполнить показатели национального проекта, установленные для региона на 2024 год. Создаваемый объект позволит обеспечить безопасную и эффективную работу по обработке и утилизации ТКО, образуемых в Иркутске и прилегающих муниципальных образований.

На объекте планируют установить отечественное оборудование, передает «360».

Около 1,5 миллиона тонн вторсырья собрали в прошлом году жители столицы в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

РЭО Утилизация Мусор
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