Политолог Михайлов назвал страны, в которых США планируют устроить провокации после Грузии

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Соединенные Штаты Америки пытаются воссоздать «Украину в миниатюре» в Грузии, где устраивают провокации. В дальнейшем такие ситуации могут возникнуть и в других странах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По мнению собеседника «ВМ», США пытаются постоянно проводить провокации, чтобы усилить точку кипения. Их целью является возобновление конфликта у границ с Россией.

— Вашингтон вливает огромные средства в Грузию, чтобы не сегодня завтра совершить военное нападение на Абхазию и Южную Осетию, что станет новым очагом конфликта, — подчеркнул Михайлов.

Устраиваемые не без помощи Запада революции в грузинской столице — это, по мнению политолога, «первый камень будущей военной агрессии».

— Вашингтон не только в Грузии устраивает сегодня майдан. Эта же участь ждет Армению, Приднестровье и все те регионы, где есть влияние Москвы, — рассказал политолог.

По мнению Михайлова, США не устраивает позиция правящих властей Грузии. Они пытаются отстоять свои национальные интересы, включая экономическое сотрудничество и добрые отношения с Москвой.

— Им крайне необходимо ухудшить обстановку в этих регионах, чтобы подчинить волю грузинских политиков, которые все с меньшей охотой слушают кураторов из-за океана, — резюмировал Михайлов.

Политолог в беседе с «Вечерней Москвой» также заявил, что если власти Грузии не захотят отстаивать свои интересы, то США станет легче деморализовать ситуацию в стране.