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Поправки к закону о выезде за рубеж из России внесли в Госдуму

Полина Пашкина
Политика
Поправки к закону о выезде за рубеж из России внесли в Госдуму
Фото: пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли поправки в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил депутат Василий Пискарев.

Согласно документу, допущенные к государственной тайне лица смогут временно покидать территорию России. Причиной для выезда может стать в том числе необходимость экстренного лечения.

Также, согласно поправкам, лицам могут отказать в допуске к государственной тайне в случае выявления наличия недвижимости или счетов за рубежом, говорится на сайте Госдумы.

В январе Госдума приняла постановление, согласно которому всех депутатов обязали уведомлять в письменном виде профильную комиссию или председателя нижней палаты о планируемом выезде за пределы России. Решение не распространяется на служебные поездки депутатов за рубеж.

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