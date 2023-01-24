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Приметы и советы

Госдума обязала депутатов уведомлять о каждой поездке за рубеж

Евгений Белоусов
Политика
Госдума обязала депутатов уведомлять о каждой поездке за рубеж
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла постановление, обязывающая всех депутатов в письменном виде профильную комиссию или председателя Думы о планируемом выезде за пределы России. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе Госдумы.

— В соответствии с документом, члены Совета ГД, председатели комитетов и комиссий будут в письменной форме уведомлять Председателя ГД, а остальные парламентарии — Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, — говорится в сообщении.

Однако это постановление не затрагивает служебные поездки депутатов за рубеж.

Недавно глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил внести поправки в правила проезда автомобилей через границу России, в рамках которых водителям для этого потребуется резервировать время.

Согласно тексту документа, новые правила коснутся всех пользователей автомобильных дорог, в том числе перевозчиков, иностранных и российских граждан. Для пересечения границы им потребуется зарезервировать дату и время.

Позднее Москвичев уточнил, что это касается только грузовых автомобильных перевозок.

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