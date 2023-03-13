Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: В проекте «Бизнес уикенд» за четыре года прошли обучение более 180 тысяч москвичей

Евгений Силаев
Город
Собянин: В проекте «Бизнес уикенд» за четыре года прошли обучение более 180 тысяч москвичей
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Более 180 тысяч москвичей прошли обучение в проекте «Бизнес уикенд» за четыре года. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Обучение здесь помогло многим москвичам открыть свое дело, увеличить прибыль уже существующих компаний, — сказал глава города.

Всего в рамках проекта действуют три ступени обучения: «Бизнес уикенд-марафон», тренинги в игровой форме и акселератор. На запланированные в этом году мероприятия записались более 228 тысяч горожан в возрасте от 16 до 35 лет, написал Собянин в Telegram-канале.

Фото: Сайт Сергея Собянина
1/7
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
2/7
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
3/7
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
4/7
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
5/7
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
6/7
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
7/7
Фото: Сайт Сергея Собянина

В феврале 2023 года в столице стартовал проект «Школа серебряного предпринимательства» для горожан старшего поколения, который был организован совместно с центрами московского долголетия и ГБУ «Малый бизнес Москвы».

На протяжении месяца участники клубных формирований изучали основы предпринимательства, учились генерировать идеи, мотивировать себя и других, а также разбирали различные юридические аспекты по открытию бизнеса и вопросы продвижения продукта.

Бизнес Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Все мнения
О проекте