Собянин: В проекте «Бизнес уикенд» за четыре года прошли обучение более 180 тысяч москвичей

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Более 180 тысяч москвичей прошли обучение в проекте «Бизнес уикенд» за четыре года. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Обучение здесь помогло многим москвичам открыть свое дело, увеличить прибыль уже существующих компаний, — сказал глава города.

Всего в рамках проекта действуют три ступени обучения: «Бизнес уикенд-марафон», тренинги в игровой форме и акселератор. На запланированные в этом году мероприятия записались более 228 тысяч горожан в возрасте от 16 до 35 лет, написал Собянин в Telegram-канале.

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В феврале 2023 года в столице стартовал проект «Школа серебряного предпринимательства» для горожан старшего поколения, который был организован совместно с центрами московского долголетия и ГБУ «Малый бизнес Москвы».

На протяжении месяца участники клубных формирований изучали основы предпринимательства, учились генерировать идеи, мотивировать себя и других, а также разбирали различные юридические аспекты по открытию бизнеса и вопросы продвижения продукта.