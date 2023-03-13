Мокрый снег, дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве в ночь на 14 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ночь на 14 марта и до конца дня в столице ожидаются снегопад и сильный ветер. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

По информации синоптиков, в столице ожидается снег, в том числе мокрый. Кроме того, в ночь на 14 марта и до конца дня возможно образование гололедицы, а порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим на дорогах. Жителям столицы советуют не прятаться от непогоды под деревьями.

Как рассказал «Вечерней Москве» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во вторник, 14 марта, температура воздуха в столице существенно повысится — до плюс трех–пяти градусов.

Кроме того, во вторник прогнозируются осадки в виде мокрого дождя и снега, предупредил синоптик. Самым теплым днем недели, по прогнозу специалиста, станет среда, 15 марта.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «ВМ», когда в Москву придет потепление.