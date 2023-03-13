Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мокрый снег, дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве в ночь на 14 марта

Евгений Силаев

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Мокрый снег, дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве в ночь на 14 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ночь на 14 марта и до конца дня в столице ожидаются снегопад и сильный ветер. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

По информации синоптиков, в столице ожидается снег, в том числе мокрый. Кроме того, в ночь на 14 марта и до конца дня возможно образование гололедицы, а порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим на дорогах. Жителям столицы советуют не прятаться от непогоды под деревьями.

Как рассказал «Вечерней Москве» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во вторник, 14 марта, температура воздуха в столице существенно повысится — до плюс трех–пяти градусов.

Кроме того, во вторник прогнозируются осадки в виде мокрого дождя и снега, предупредил синоптик. Самым теплым днем недели, по прогнозу специалиста, станет среда, 15 марта.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «ВМ», когда в Москву придет потепление.

гололед Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Все мнения
О проекте