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Приметы и советы

В МИД России допустили продление зерновой сделки на 60 дней

Евгений Силаев
В мире
В МИД России допустили продление зерновой сделки на 60 дней
Фото: shutterstock

Россия не возражает против продления истекающей 18 марта зерновой сделки, но только на 60 дней. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

— Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней, — сказал дипломат.

Прошедшие в Женеве консультации между Россией и ООН по данной теме были непростыми, цитирует Вершинина ТАСС.

С инициативой продлить зерновую сделку выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его мнению, поставки российского и украинского зерна имеют ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и продуктовых цен.

О том, почему зерновая сделка не работает так, как должна, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов. Как отметил эксперт, смысл зерновой сделки изначально заключался в том, чтобы Украина могла заработать на продаже своего зерна и просить меньше денег у ЕС и США.

Украина Сельское хозяйство ООН Россия МИД РФ
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