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Ефимов: Выручка цветочных магазинов 8 Марта увеличилась в 13 раз

Полина Пашкина
Город
Ефимов: Выручка цветочных магазинов 8 Марта увеличилась в 13 раз
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Оборот столичных цветочных магазинов без учета оптовых баз в Международный женский день увечился в 13 раз, что превышает среднесуточный показатель обычной среды в феврале. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По сравнению с 8 Марта 2022 года оборот и количество чеков столичных флористов выросли на 22 и 8 процентов соответственно. Сам средний чек увеличился на 12 процентов — до 3341 рубля, — сказал представитель мэрии.

В 2023 году москвичи приобрели 8 Марта почти 124 тысячи букетов цветов. Это в восемь раз больше, чем в обычную среду в феврале.

Спросом в Международный женский день также пользовались косметика и парфюмерия. Согласно данным Департамента экономической политики и развития Москвы, магазины в этой сфере увеличили свою выручку вдвое.

Количество чеков в праздник превысило показатели рядового буднего дня на 91 процент. Кроме того, горожане приобретали 8 Марта украшения, конфеты и шоколад. В магазинах из данных сфер также зафиксировали увеличение спроса, выручки и количества чеков.

Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в 2023 году в среднем москвичи планировали потратить 8,5 тысячи рублей на цветы и подарки к Международному женскому дню.

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