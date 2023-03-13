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Путин поздравил Папу Римского Франциска с 10-летием со дня избрания

Полина Пашкина
В мире
Путин поздравил Папу Римского Франциска с 10-летием со дня избрания
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин передал Папе Римскому Франциску поздравления по случаю десятилетия со дня его избрания на папский престол. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил посол России при Святом престоле Александр Авдеев.

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, взявший себе имя Франциск, взошел на престол 13 марта 2013 года. Он стал 266-м Папой Римским по счету. Франциску передали соответствующее послание Владимира Путина, передает слова Авдеева ТАСС.

Поздравление для предстоятеля Римско-католической церкви также направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил важность диалога между религиозными лидерами.

Папа Римский Франциск лаконично охарактеризовал Владимира Путина в интервью итальянскому изданию La Reppublica. Глава католической церкви заявил, что президент России просвещенный человек. С ним, по мнению Франциска, можно говорить так же открыто, как и на публике.

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский хотел бы провести встречу с Владимиром Путиным. У главы католической церкви есть предложение по мирному урегулированию противостояния России и Запада.

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