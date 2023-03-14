Уникальные гибридные операционные оборудовали во флагманском центре НИИ Склифосовского

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В начавшем свою работу флагманском центре института имени Н. В. Склифосовского начали работу гибридные операционные. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал директор института Сергей Петриков.

— Во флагманском центре института имени Н. В. Склифосовского располагаются две гибридные операционные. Проведение хирургического вмешательства в такой операционной позволяет избежать потери драгоценного времени. Это очень важно в экстренной ситуации, а именно на таких случаях специализируется флагманский центр, — сказал он.

Теперь в новом комплексе функционируют уникальные гибридные операционные, в которых врачи могут одновременно выполнять разные виды операций: хирургические, нейрохирургические, травматологические, кардиохирургические и рентгенэндоваскулярные. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, такого рода технология дает возможность максимально быстро оказывать медицинскую помощь пациентам со множественными травмами.

7 марта мэр города Сергей Собянин рассказал, что флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского начал прием первых пациентов. По его словам, подобные центры оказывают экстренную помощь по новому стандарту в кратчайшие сроки.