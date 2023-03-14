Пожар на площади тысяча квадратных метров произошел на складе в Симферополе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Симферополе загорелось складское помещение на площади одна тысяча квадратных метров. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба МЧС России.

— Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

К тушению возгорания привлечены около 30 человек и семь единиц техники. Уточняется, что на данный момент пожар удалось потушить.

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Ночью 14 марта на территории Свердловской области загорелся металлический ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано порядка 25 человек и шести единиц спасательной техники.

Накануне крупный пожар произошел на складе на Зеленой улице в подмосковном Одинцове. Площадь возгорания составила порядка четырех тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены 83 человека и 23 единицы техники.