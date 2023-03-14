Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар на площади тысяча квадратных метров произошел на складе в Симферополе

Никита Худяков
Происшествия
Пожар на площади тысяча квадратных метров произошел на складе в Симферополе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Симферополе загорелось складское помещение на площади одна тысяча квадратных метров. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба МЧС России.

— Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

К тушению возгорания привлечены около 30 человек и семь единиц техники. Уточняется, что на данный момент пожар удалось потушить.

Видео: Telegram / МЧС России

Ночью 14 марта на территории Свердловской области загорелся металлический ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано порядка 25 человек и шести единиц спасательной техники.

Накануне крупный пожар произошел на складе на Зеленой улице в подмосковном Одинцове. Площадь возгорания составила порядка четырех тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены 83 человека и 23 единицы техники.

Крым Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Все мнения
О проекте