Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бывший инспектор столичного ФНС стал фигурантом дела о взятке

Степан Жирнов
Происшествия
Бывший инспектор столичного ФНС стал фигурантом дела о взятке
Фото: Pixabay

Бывший инспектор Федеральной налоговой службы пойман на взятке. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

Подозреваемый занимал должность инспектора ФНС России по Москве с 2017 по 2018 годы. В этот период он получил взятку от генерального директора одной из столичных фирм в размере 313 тысяч рублей. В обмена на вознаграждение подозреваемый закрыл глаза на нарушение при регистрации компании на заявленном адресе, пишет агентство городских новостей «Москва»,

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Также дело возбудили в отношении бизнесмена, по статье «Дача взятки».

Ранее из-за подозрений в получении взятки арестовали бывшего мэра Белгорода. Экс-градоначальник получил в качестве вознаграждения автомобиль, который оценивают в два миллиона 930 тысяч рублей.

Взятки ФНС Бизнес Москва Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте