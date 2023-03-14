Бывший инспектор столичного ФНС стал фигурантом дела о взятке

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Бывший инспектор Федеральной налоговой службы пойман на взятке. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

Подозреваемый занимал должность инспектора ФНС России по Москве с 2017 по 2018 годы. В этот период он получил взятку от генерального директора одной из столичных фирм в размере 313 тысяч рублей. В обмена на вознаграждение подозреваемый закрыл глаза на нарушение при регистрации компании на заявленном адресе, пишет агентство городских новостей «Москва»,

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Также дело возбудили в отношении бизнесмена, по статье «Дача взятки».

Ранее из-за подозрений в получении взятки арестовали бывшего мэра Белгорода. Экс-градоначальник получил в качестве вознаграждения автомобиль, который оценивают в два миллиона 930 тысяч рублей.