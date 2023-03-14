Россияне смогут получить возмещение по вкладам через госуслуги с 2024 года

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С 2023 года у вкладчиков появится возможность дистанционно получать возмещения по депозитам в случае отзыва лицензии и банкротства их кредитной организации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По данным СМИ, клиент сможет пройти удаленную идентификацию и подать заявление через сайт «Госуслуги» или агентства. Затем потребитель сможет получить потерянные средства на свой счет. На текущий момент такой законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

При этом сейчас для получения компенсации россиянин должен обратиться в офис банка-агента, которого назначают для расчета с вкладчиками, или в АСВ, сообщает издание.

Также россиянам объяснили, когда банк может списать деньги со счета. По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили, чаще всего встречаются списания по решению суда.

Крупнейший поставщик платежных терминалов — французская компания Ingenico — может уйти с российского рынка весной 2023 года. В конце марта она планирует прекратить поддержку POS-терминалов в России. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как отразится уход компании с российского рынка и есть ли альтернатива французским терминалам.