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«На глазах разрушается история»: Лавров заявил, что нацизм охватывает все больше западных стран

Никита Худяков
Общество
«На глазах разрушается история»: Лавров заявил, что нацизм охватывает все больше западных стран
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия видит, как нацизм захватывает все больше и больше европейских стран. Об этом во вторник, 14 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

По его мнению, на данный момент становится актуальным человеческое отношение к людям по всему миру. Также дипломат отметил, что необходимо противостоять диктату во всех направлениях.

— Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники, — передает слова Лаврова ТАСС.

5 марта президент США Джо Байден надавил на лидеров балтийских стран за их агрессивную русофобию и призывы нанести поражение России.

В январе журналист издания Myśl Polska Витольд Модзелевский заявил, что русофобия в Польше стала главным политическим инструментом. По мнению обозревателя, подобные настроения всегда были характерны не только для правящей элиты, но и оппозиционно настроенных деятелей.

Сергей Лавров Нацизм Европа
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