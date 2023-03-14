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Приметы и советы

Назван самый непопулярный у угонщиков автомобиль в России

Никита Худяков
Общество
Назван самый непопулярный у угонщиков автомобиль в России
Фото: shutterstock

Модель Peugeot 308 оказалась самым непопулярным автомобилем у угонщиков в России. Об этом во вторник, 14 марта, говорится в исследовании сервиса «Автотека».

— Самой неугоняемой моделью за последние полгода стала Peugeot 308. На данную модель с октября 2022 года по март 2023 года пришлось наибольшее количество запрошенных отчетов среди проверенных автомобилей, которые ни разу не числились в угоне, — отметили аналитики.

Также в пятерку самых неугоняемых автомобилей вошли Skoda Fabia, Toyota Avensis, Opel Corsa и Renault Kaptur. В отчетах по этим моделям за последние полгода не было выявлено угонов.

При этом самыми непопулярными марками для угона стали Fiat, Great Wall, Chery, Lifan и Haval, передает «Газета.ru».

13 марта стало известно, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Hino, Kia, Hyundai, Dacia, Mazda, Peugeot, Ford, Genesis, Citroen, Opel и Isuzu.

Стоит ли приобретать автомобили по параллельному импорту и что важно знать перед покупкой, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

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