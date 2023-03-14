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Губернатор Красноярского края Усс рассказал о состоянии Розенбаума

Полина Пашкина
Общество
Губернатор Красноярского края Усс рассказал о состоянии Розенбаума
Фото: пресс-служба Совфеда

Врачи прооперировали певца Александра Розенбаума, он полон оптимизма. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

— Ситуация была действительно непростая. Врачи вовремя оказали помощь, операция прошла удачно, — написал он в Telegram-канале.

Глава региона пообщался с артистом по телефону. Розенбаум, поделился Усс, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает.

Усс также выразил надежду, что Розенбаум скоро вернется на сцену. От имени жителей Красноярского края он пожелал музыканту здоровья и восстановления сил.

Розенбаум также лично рассказал о самочувствии после госпитализации. Он сообщил поклонникам, что с ним все в порядке, однако его выступление в Братске будет перенесено.

По сообщениям СМИ, у Розенбаума появились жалобы на боли в ногах. При обследовании врачи красноярской больницы выявили у него тромб и приняли решение о проведении экстренного вмешательства. Операция прошла успешно, в ближайшее время Розенбаум будет находиться под присмотром специалистов.

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