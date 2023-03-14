СМИ: Розенбаума экстренно госпитализировали в одну из больниц Красноярска

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российского музыканта Александра Розенбаума госпитализировали в одну из больниц Красноярска. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

По данным СМИ, у артиста появились жалобы из-за боли в ногах. Во время обследования специалисты выявили тромб у музыканта, было принято решение экстренно прооперировать Розенбаума. Операция прошла успешно. В ближайшее время певец будет находиться под наблюдением врачей, сообщает Telegram-канал «112».

3 марта госпитализированный с переломом ноги сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о своем состоянии и прошедшей операции. По словам режиссера, реабилитация начнется через месяц, а пока ему необходимо просто лежать.

О госпитализации Кустурицы стало известно 1 марта. Причиной перелома стало неудачное падение на льду в Сербии.

26 февраля в СМИ появилась информация о госпитализации президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Сообщалось, что у доктора диагностировали болезнь Паркинсона и нашли кисту в головном мозге. 1 марта Рошаль самостоятельно рассказал о том, как чувствует себя после госпитализации.