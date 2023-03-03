«Целый день спал»: госпитализированный Кустурица рассказал, как прошла операция на ноге

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Госпитализированный с переломом ноги сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о своем состоянии и прошедшей операции.

— Меня прооперировали, я отходил от наркоза, целый день спал. Все прошло хорошо, сейчас необходимо восстановление, самая большая проблема в том, что восстановление проходит долго, — сообщил он ТАСС.

По словам режиссера, реабилитация начнется через месяц, а пока ему необходимо просто лежать.

О госпитализации Кустурицы стало известно 1 марта. Причиной перелома стало неудачное падение на льду в Сербии.

В январе режиссер заявил о планах снять три фильма по произведениям русского писателя Николая Гоголя. По его словам, в первую очередь из произведений Гоголя его интересуют «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Коляска», а также «Сорочинская ярмарка».

Такой выбор Кустурица объяснил тем, что в перечисленных трудах «представлены фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии».

В ноябре прошлого года Кустурица стал новым президентом международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».