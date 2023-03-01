Доктор Рошаль рассказал о своем самочувствии после госпитализации

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль в среду, 1 марта, сообщил, что чувствует себя нормально, надеется на выздоровление.

— Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление, — цитирует Рошаля РИА Новости.

26 февраля в СМИ появилась информация о госпитализации Рошаля. Сообщалось, что у доктора диагностировали болезнь Паркинсона и нашли кисту в головном мозге.

Позже в пресс-службе Национальной медицинской палаты опровергли данную информацию и отметили, что у Рошаля была плановая госпитализация по замене сустава. В медицинском учреждении добавили, что президент НИИ останется в больнице еще на некоторое время.

6 февраля в Москве госпитализировали журналиста Николая Сванидзе. По предварительным данным, он был доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии. У 67-летнего журналиста диагностировали отек легких.

На данный момент в состоянии телеведущего наметилась положительная динамика, но о полном выздоровлении пока речи не идет. Медицинские специалисты добились в лечении определенных успехов. Однако родственники настояли на переводе журналиста в другую больницу. Помимо этого, у Сванидзе серьезное хроническое заболевание, которое практически не поддается лечению.