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Розенбаум рассказал о своем состоянии после госпитализации

Никита Худяков
Общество
Розенбаум рассказал о своем состоянии после госпитализации
Фото: gov.spb.ru

Российский музыкант Александр Розенбаум во вторник, 14 марта, рассказал о своем самочувствии после госпитализации.

— Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье, — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации СМИ, у артиста появились жалобы из-за боли в ногах. Во время обследования специалисты выявили тромб и приняли решение экстренно прооперировать Розенбаума. Операция прошла успешно. В ближайшее время певец будет находиться под наблюдением врачей.

26 февраля в СМИ появилась информация о госпитализации президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Сообщалось, что у доктора диагностировали болезнь Паркинсона и нашли кисту в головном мозге. 1 марта Рошаль самостоятельно рассказал о том, как чувствует себя после госпитализации.

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