Вирусологи рассказали, стоит ли опасаться вспышки кори в Нижнем Новгороде

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Вспышка кори может произойти в Нижегородской области в ближайшие три месяца. Об этом рассказали эксперты-вирусологи.

По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Виктора Краснова, корь — очень заразная болезнь. Ее могут привезти в регион жители соседних областей или иностранные туристы, передает NewsNN.

При этом вирусолог Анатолий Альтштейн уточнил, что вспышки кори в этом году возможны на территории самых разных регионов из-за российской «недисциплинированности». Он отметил, что многие россияне не делают прививку от этого заболевания.

Ранее врач-инфекционист Ирина Чхинджерия рассказала, кому нужно делать прививки от кори. Вакцинации подлежат дети в возрасте 12 месяцев, 6 лет, а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска, передает канал 360.

Нужно ли прививаться от кори, как долго сохранится иммунитет у тех, кто получил вакцину, и у тех, кто переболел, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.