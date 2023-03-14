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Красногорский филиал Музея Победы откроет бесплатную выставку

Полина Пашкина
Город
Красногорский филиал Музея Победы откроет бесплатную выставку
Фото: Пресс-служба Музея Победы

В филиале Музея Победы в Красногорске 16 марта откроется фотодокументальная выставка «1943-1949. Школа правды и гуманизма» к 80-летию с начала работы Центральной антифашистской школы. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе музея.

В залах реконструировали учебный класс по сохранившимся фотографиям и документам. Посетители экспозиции смогут узнать больше о событиях 80-летней давности. На выставке представят более 170 оцифрованных материалов: документов, фотографий, листовок и газет.

Также гости экспозиции смогут ознакомиться с текстом присяги выпускников школы с подписями курсантов и редкими фотографиями с открытия Мемориального музея немецких антифашистов в 1985 году, сообщили в пресс-службе музея.

На выставке посетители узнают, кем были курсанты школы, какую роль сыграли выпускники в налаживании мирной жизни в послевоенной Европе и многое другое. Начать открытие экспозиции запланировали в 15:00.

Музей Победы запустил международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Все желающие смогут нарисовать открытку к 9 Мая.

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