Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Взрывоопасное количество гормонов»: почему мгновенное богатство может свести с ума

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему богатство может свести с ума
Фото: Pexels

Слесарь из Нижнего Новгорода стал вторым лотерейным миллиардером из России. За вычетом налога мужчина получит 850 миллионов рублей. Мгновенное богатство может привести не только к помешательству, но даже к тяжелым проблемам со здоровьем. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился психолог Андрей Зберовский.

По его словам, в некоторых случаях счастливчики, которым улыбнулась фортуна, настолько не могли совладать с собой, что уезжали в больницу в полуобморочном состоянии.

— В истории лотерейных побед бывали случаи, когда люди умирали от инфарктов или сходили с ума и выбрасывали эти деньги, отдавали их в руки первому встречному, — рассказал Зберовский. — Понимаете, человек, у которого нет привычки иметь или держать большие суммы как раз мечтает об обогащении. И когда он их получает здесь и сейчас, то начинается активная выработка гормонов. Когда вам сообщают, что вы выиграли огромное состояние, сначала наступает эйфория, а потом выделяются гормоны счастья и радости — серотонин и эндорфины. Причем во взрывоопасном количестве.

Беда в том, что человек, который не умеет распоряжаться большими суммами, обречен на совершение глупостей, пояснил психолог. У таких личностей с приходом миллионов в их жизнь возникает тревожное состояние, которое отныне сопровождает их везде и всюду.

— Новоиспеченный миллионер начинает бояться, что его могут ограбить, найти его адрес. Его пугает даже само государство, которое якобы может отобрать половину суммы. Человек в прямом смысле сходит с ума от непонимания того, куда девать эти средства, в чем их хранить, и в конечном счете начинает ненавидеть эти деньги, — объяснил Зберовский.

Происходят такие процессы по той причине, что параллельно с гормонами счастья у человека также выделяется адреналин, уточнил специалист.

— В совокупности эти процессы можно сравнить с водителем, который на скорости 100 километров в час одновременно давит на газ и тормоз. Представьте, что в таком случае может происходить с машиной. А теперь представьте, что такие скачки происходят с мозгом во время выигрыша: он буквально плавится от прессинга чувств, мыслей и эмоций, — предупредил эксперт.

Мощные волны двух гормонов сводят с ума человека, поэтому он может совершить безумные и опасные поступки, добавил Зберовский.

Здоровье Деньги Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте