Почему богатство может свести с ума

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Слесарь из Нижнего Новгорода стал вторым лотерейным миллиардером из России. За вычетом налога мужчина получит 850 миллионов рублей. Мгновенное богатство может привести не только к помешательству, но даже к тяжелым проблемам со здоровьем. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился психолог Андрей Зберовский.

По его словам, в некоторых случаях счастливчики, которым улыбнулась фортуна, настолько не могли совладать с собой, что уезжали в больницу в полуобморочном состоянии.

— В истории лотерейных побед бывали случаи, когда люди умирали от инфарктов или сходили с ума и выбрасывали эти деньги, отдавали их в руки первому встречному, — рассказал Зберовский. — Понимаете, человек, у которого нет привычки иметь или держать большие суммы как раз мечтает об обогащении. И когда он их получает здесь и сейчас, то начинается активная выработка гормонов. Когда вам сообщают, что вы выиграли огромное состояние, сначала наступает эйфория, а потом выделяются гормоны счастья и радости — серотонин и эндорфины. Причем во взрывоопасном количестве.

Беда в том, что человек, который не умеет распоряжаться большими суммами, обречен на совершение глупостей, пояснил психолог. У таких личностей с приходом миллионов в их жизнь возникает тревожное состояние, которое отныне сопровождает их везде и всюду.

— Новоиспеченный миллионер начинает бояться, что его могут ограбить, найти его адрес. Его пугает даже само государство, которое якобы может отобрать половину суммы. Человек в прямом смысле сходит с ума от непонимания того, куда девать эти средства, в чем их хранить, и в конечном счете начинает ненавидеть эти деньги, — объяснил Зберовский.

Происходят такие процессы по той причине, что параллельно с гормонами счастья у человека также выделяется адреналин, уточнил специалист.

— В совокупности эти процессы можно сравнить с водителем, который на скорости 100 километров в час одновременно давит на газ и тормоз. Представьте, что в таком случае может происходить с машиной. А теперь представьте, что такие скачки происходят с мозгом во время выигрыша: он буквально плавится от прессинга чувств, мыслей и эмоций, — предупредил эксперт.

Мощные волны двух гормонов сводят с ума человека, поэтому он может совершить безумные и опасные поступки, добавил Зберовский.