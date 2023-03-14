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Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта
Фото: president.gov.ua

Удержание Артемовска является ключевым в обороне всего фронта Украины. Об этом во вторник, 14 марта, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Оборонительная операция на этом направлении имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для сдерживания врага. Она является ключевой в стойкости обороны всего фронта, — передает слова Залужного РИА Новости.

Скопление украинской боевой авиации в Запорожье свидетельствует о том, что ВСУ активно готовятся к наступлению. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился военный эксперт Владимир Литовкин.

О переброске авиации ВВС Украины в направлении Запорожской области сообщил и член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его данным, речь идет о советских истребителях и вертолетах.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Так, по мнению политолога Алексея Живова, еще два месяца назад западные эксперты обещали, что начало марта определит будущее Украины, так как многое в ситуации с военным конфликтом для Киева прояснится. Однако впоследствии никакие прогнозы не сбылись, подчеркнул он.

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